Udienza Totti e Blasi | colpo di scena a un passo dal tribunale

Leggi su biccy

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ci siamo, domani a Roma ci sarà la nuovain cui verrà trattata la scomparsa dei Rolex di Francescoe delle borsette di Ilary. Ad undalperò è arrivato undi, le cose potrebbero complicarsi per l’ex capitano della Roma. Sembra infatti che a fianco del Pupone non ci sarà il famosissimo legale Anna Maria Bernardini De Pace. Secondo Dagospia l’avvocato matrimonialista avrebbe mollato, ma non è finita qui, perché il noto sito di Roberto D’Agostino riporta voci secondo le quali non ci sarebbe stato molto feeling tra la De Pace e la nuova compagna di Francesco, Noemi Bocchi. Alessandro Simeone invece resta l’avvocato dellache ruba la borsetta a ilary per ...