Riassunto e gol di Inter – Bologna 6-1 partita della 14° giornata

(Di giovedì 10 novembre 2022) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 11/09/2022 alle 22:51 CET La squadra ‘nerazzurra’ ha dimenticato la sconfitta contro la Juventus con una dimostrazione di pugni contro ilDimarco (2), Dzeko, Lautaro Martínez, Gonses e Çalhanoglu sono stati i marcatorisquadra di Inzaghi Tre giorni dopo la caduta contro la Juventus, ilHa spazzato via i suoi dubbi con i gol. Ildi Tiago Motta pagato il suonatore di cornamusa (6-1). Colpita dai ‘nerazzurri’ con tre reti prima dell’vallo, i ‘Rossoblù’ sono stati travolti nel secondo tempo. In questo modo, la squadra simone Inzaghi dormirà in zona ...

Friuligol

... ma ha sfruttato la cattiveria che invece l'Inter non ha avuto" - ildell'ex difensore e opinionista - " I nerazzurri potevano segnare 4nel primo tempo, mentre il secondo tempo poteva ...Vi proponiamo undella cronaca di giornata e gli scatti dai campi della provincia che ... Per il girone F, la regina Sirmione surclassa dipure il Paitone: l'epilogo recita 4 - 1 per i ... TABELLINI - Il riassunto del sabato giocato Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il Sisport in questa stagione sa solo vincere e nel posticipo del lunedì contro il Beppe Viola è arrivata l’ottava vittoria consecutiva per i ragazzi allenati da mister Borin, che ora si trovano a 24 ...