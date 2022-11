Medvedev alle Nitto ATP Finals 2022 | la scheda | numeri e curiosità

... poi ha completato in finale contro Daniilquella che ha definito "la più grande rimonta ... Nadal ha mostrato i segni di quella che sarebbe stata diagnosticata come una frattura da stress...... 1560 Masters 1000: 605 Altri tornei: 1900 Vittorie Totali: 45 - 16 Terra rossa: 3 - 2 Erba: 8 - 3 Cemento: 34 - 11 (indoor 8 - 3) Head to head 2022: vs Top 10: 3 - 5Nitto ATP Finals ...Comunque vadano a finire le Nitto ATP Finals, Daniil Medvedev chiuderà la quarta stagione consecutiva con una percentuale di partite vinte ...Ha saltato due Slam e quattro Masters 1000 per la sua decisione di non vaccinarsi. Ma nel 2022 Novak Djokovic ha comunque vinto Wimbledon per ...