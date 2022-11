Malessere nei confronti del Napoli | Gira una bugia bruttissima sugli azzurri

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 10 novembre 2022) La cavalcata delsembra inarrestabile qualcuno prova a gettare dubbi e insinuazioni di basso profilo per fermare gli. Ildi Spalletti macina record e vittorie, sono dieci in serie A, e questa cosa non va giù a buona parte dell’Italia calcistica, se all’inizio ilera visto come una meteora, anche simpatica, oggi invece è visto come un problema per l’asse Torino-Milano. Il decano dei giornalisti napoletani, Rosario Pastore, attraverso i propri canali social, ha lanciato l’allarme avvisando i tifosidell’imminente pericolo:NEIDELLA CAVALCATA DEL“Più passano le ore, più mi rendo conto del senso diche grandissima parte dell’Italia calcistica prova nei ...