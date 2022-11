Iran | P Chigi | Alessia Piperno rilasciata | presto in Italia

Il Sannio Quotidiano

Palazzo: 'Intenso lavoro diplomatico, si appresta a tornare in ...Lo rende noto palazzoPalazzo Chigi annuncia la liberazione di Alessia Piperno dopo un intenso ... Alessia Piperno è stata detenuta 40 giorni in una prigione di Teheran. Stava per lasciare l’Iran per tornare in Pakistan, ...ROMA - Alessia Piperno, la ragazza romana Trentenne arrestata in Iran. Immagini tratte dal suo profilo instagram ... Lo rende noto Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel ...