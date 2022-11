Immigrati e champagne | la vergogna | ecco come torna in mare Luca Casarini

(Di giovedì 10 novembre 2022)la, la nave dei centri sociali. È pronta a ripartire per scaricare in Italia ancora migranti. Mancava lei all'appello, laJonio, scafo lungo 37 metri e largo 9 della Ong Mediterranea Saving Humans. Nome inglese ma bandiera italiana. Nel 2019, a caccia di extracomunitari da caricare nel Mediterraneo, aveva sfidato apertamente l'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini. Avanti e indietro dalle coste libiche ai nostri porti. A settembre era stata sequestrata dalle autorità italiane. Erano spuntate intercettazioni in cui durante il recupero degli stranieri, intrecciato con incontri con armatori danesi, si parlava di brindisi a base di. Questioni di soldi, pareva. Era scattata un'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e rifiuto di ferlo scafo. Dopo due anni l'archiviazione, ma ...

...sbarco solo a donne e minori e chiedendi ai Paesi dell'Europa di farsi carico di questi'. ... Per approfondire Perché le Ong non possono imporci i migranti 'Migranti': le telefonate ...In queste ore è tutto un gran parlare di solidarietà: i primi sono i tedeschi, che vogliono darci lezioni di solidarietà sui migranti , proprio loro che da anni dovrebbero accogliere gli... Luca Casarini, immigrati e champagne: la vergogna, come torna in mare