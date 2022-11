«Tutti a terra» E al porto di Catania esplode la gioia

L'equipaggio di Spedizione 68, a bordo della stazione spaziale, e le squadre di supporto asi ... che hannoavuto successo. Northrop Grumman sta abbandonando due dei suoi principali ......persone rimaste ancora sulla Geo Barents e le 35 sulla Humanity 1 sono state fatte scendere a. Saranno fatti scenderei migranti dalla nave e poi registrati come richiedenti asilo" hanno ...La premier esprime soddisfazione per l'intervento della Francia sull'accoglienza dei migranti a largo dell'Italia e ribadisce il pugno duro ...Geo Barents ottiene lo sbarco di tutti i migranti ed è pronta a riprendere la missione nel Mediterraneo La Ocean Viking cede e fa rotta verso Marsiglia, in Francia. Ma la Geo Barents - dopo aver fatto ...