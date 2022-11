Swiss Life | in primi nove mesi calo volume premi | più ricavi commissioni

Yahoo Finanza

About Zurich UK Zurich UK provides a suite of general insurance andinsurance products to ... Zurich Insurance Group Ltd (ZURN) is listed on the SIXExchange and has a level I American ...E' stato un esordio pi complicato del previsto, quello della Svizzera ai Mondiali casalinghi di unihockey. Impegnati in unaArena decisamente ben frequentata, i rossocrociati sono stati fermati sul 4 - 4 dalla Norvegia. Avanti 2 - 0, 3 - 1 e 4 - 3 al 51'58 , i ragazzi di coach Jansson si sono fatti riprendere ... Nei primi tre trimestri 2022 Swiss Life aumenta i proventi per commissioni e spese del 13% Zurigo, 9 nov. (Adnkronos/Ats) - Volume dei premi in calo su base annua per l'assicuratore vita svizzero Swiss Life. Nei primi nove mesi dell'anno ha registrato una contrazione dell'1,2%, a ...Volume dei premi in calo su base annua per l'assicuratore vita Swiss Life. Nei primi nove mesi dell'anno ha registrato una contrazione dell'1,2%, a 14,99 miliardi di franchi. Nello stesso periodo i ri ...