Sicurezza stradale | stretta sui controlli | arrivano nuovi autovelox e dispositivi antidroga e antialcol

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Troppi incidenti e troppi morti sulle strade di Roma. Per questo è stato deciso un sensibile aumento deisu strada, con un maggiore impiego di vigili urbani. I caschi bianchi verranno equipaggiati con nuove dotazioni. Ma queste non saranno le uniche novità per contrastare gli incidenti. Ci saranno infattisulle arterie più pericolose e rafforzamento dei dispostivi di pattugliamento sia in divisa che in borghese nelle aree più calde della Movida. Lotta alla malamovida Si tratta del nuovo assetto messo a punto durante il Comitato per l’Ordine e laPubblica presieduto dal prefetto Bruno Frattasi a cui ha partecipato il Sindaco Roberto Gualtieri. Un impegno importante di Questura, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale, per gestire al ...

Sulla, soprattutto dopo i recenti tragici incidenti in cui hanno perso la vita troppi giovani, il Campidoglio attiva una rete di controlli messa a punto durante il Comitato per l'Ordine e ... La sicurezza stradale in città non dovrebbe dipendere da chi guida La distanza di sicurezza è una regola del codice della strada che deve essere rispettata per prevenire incidenti e conseguenze gravi di salute per automobilisti e passeggeri.