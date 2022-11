Nel Napoletano blitz dei Carabinieri in un campo rom | sequestri e denunce

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGiugliano (Na) –deialrom di Giugliano, nel, insediamento che sorge in zona ASI e che conta circa 200 baracche, distribuite su una superficie di 50mila metri quadrati. Dieci le persone che sono state denunciate per inosservanza dell’istruzione elementare: si tratta di genitori di bambini che, nonostante l’obbligo imposto dalla legge, non hanno mai frequentato i banchi di scuola. 18 i veicoli sequestrati: non erano coperti da assicurazione e sono stati portati via da decine di carri attrezzi fino alle depositerie giudiziarie individuate. Molti erano intestati a persone inesistenti, altri saranno sottoposte ad ulteriori accertamenti. Nelsono state trovate tonnellate di rifiuti, anche speciali e pericolosi. Erano stoccati sul terreno, ...