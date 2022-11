Meloni “Sulle navi delle Ong migranti | non naufraghi”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il tema della legalità “lo consideriamo un tratto distintivo di questo Governo: bisogna tornare a rispettare le regole e questo vale per ogni ambito. E' finita la repubblicabanane in cui si vessano i cittadini e che piace tanto alla sinistra: si può fare tutto, nel rispettoleggi e nel rispetto degli italiani che le leggi le rispettano”. Così, secondo quanto si apprende, il premier Giorgia, nel corso dell'assemblea dei gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia.“Vale per i rave illegali, un tema che ha suscitato polemiche ridicole: nessuno dotato di senno può ritenere che chi come noi è cresciuto nelle piazze possa vietare le manifestazioni. Altri hanno provato a farlo in questi anni e se se qualcuno pensa che la norma si possa scrivere meglio faccia la sua proposta perchè il parlamento esiste per ...