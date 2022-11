Lombardia | Cottarelli Pd | ' Moratti inaccettabile | mi chiamo fuori'

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Milano, 9 nov. (Adnkronos) - "Avevo detto, che, se fosse stata fatta una proposta da un'alleanza ampia e con una condivisone forte di programma, io l'avrei considerata seriamente. Ma così non è stato". Lo afferma l'economista e senatore del Pd, Carloin un'intervista a 'Repubblica', nella quale annuncia di sfilarsi dalla candidatura per la presidenza della Regione. L'alleanza alla quale puntava, sottolinea, era "quella fra liberal democratici (il Terzo polo) e social democratici (il Pd): ciò di cui ha bisogno lae in generale l'Italia, per me. Ma al momento non ci sono le condizioni, dato che il Terzo polo ha annunciato sostegno per la". Quello di Letizia"è un nome molto difficilmente accettabile, anzi, non accettabile dal ...

Brusco dietrofront dell'economista Carloper le elezioni regionali in. All'inizio del mese aveva infatti dichiarato di essere disposto a considerare l'ipotesi di correre per la presidenza della Regione. Oggi però, in un'...La situazione, in casa centrosinistra, non è meno fluida indove la nomination dell'economista Carloappare finita in stand - by a vantaggio di quella dell' ex sindaco di Milano ...Carlo Cottarelli non correrà per la presidenza di Regione Lombardia. A dirlo è lui stesso in un’intervista a Repubblica. Cottarelli, appena eletto senatore, aveva aperto alla possibilità di essere il.L'appello dell'ex capogruppo dem al Senato: "Non buttiamo via l'occasione di vincere". E sul ritiro di Cottarelli: "La sua ...