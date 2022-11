Il Napoli può varcare la soglia dei 100 punti | quella dell’onnipotenza Libero

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ilpuòladei 100. Lo scrivecon Claudio Savelli.che ha elogiato in prima pagina il video di Luciano Spalletti con i bambini al termine dell’allenamento del. Commenta così la vittoria di ieri per 2-0 sull’Empoli: Una squadra diventa speciale quando sopravvive alle partite in cui non lo è. Il, dopo il grigio primo tempo contro l’Empoli che lo scorso anno rubò seidecisivi per la corsa allo scudetto, avrebbe potuto impanicarsi. (…) Nulla di tutto questo accade perché la squadra di Spalletti sa anche convivere con la normalità. È il secondo indizio dopo Bergamo, dove ilaveva già rallentato, seppurvolta indotto dall’Atalanta e ...