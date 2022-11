GF Vip 7 | i bookmakers non hanno dubbi | ecco chi vincerà questa edizione

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Con l’entrata dei nuovi concorrenti nella settimadel Grande Fratello Vip pare proprio che ci sarà il tanto discusso prolungamento. Non a caso, i vipponi sono ancora venti al momento e all’appello mancherebbero solo otto puntate, il che fa pensare che solo con altri appuntamenti potrebbe sfoltirsi il gruppo. Ad ogni modo, istilato la lista dei possibili finalisti esvelato chi avrebbe più chance di vincere. Grande Fratello Vip 7: chi? Sono ancora tanti i concorrenti della settimadel Grande Fratello Vip ma le preferenze del pubblico italiano sembrerebbero già chiare. Naturalmente un passo falso potrebbe cambiare ogni idea, come è già ...

...per la vittoria finale del ' Grande Fratello' ma è inevitabile che, alcuni vipponi, hanno già conquistato più trame e dinamiche rispetto ad altri. E proprio in base a questo che i, i ...ripongono molta fiducia nella Gebilson , quotando la vittoria a 2.35 mentre il ...euro per la tribuna laterale inferiore e superiore quindi 40 euro per quella centrale e 60 per quellaROMA - Testa a testa tra Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon per la vittoria del Grande Fratello Vip: sul tabellone Snai, sono entrambi a 4 volte la scommessa, ...Grande Fratello VIP anticipazioni 7 novembre stasera potrebbero essere tanti i confronti nella Casa di Cinecittà.