Basket | Eurolega femminile 2022 2023 | primo successo per la Virtus | bene anche Schio

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Terza giornata di regular season diin archivio per le due compagini italiane impegnate,Bologna. Al PalaRomare le Orange tornano al, dopo la sconfitta contro Girona, superando 71-54 il Perfumerias Avenida nel girone B. In doppia cifra sia Mabrey con 16 punti, che Keys con 12.per la, che nel girone A supera 88-69 le polacche del BC Polkowice grazieai 24 punti di Dojkic. Martedì prossimo al Paladozza arriverà il Fenerbahce, mentredovrà vedersela sul parquet delLandes. SportFace.

