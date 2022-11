Aprire un CAF | come fare | quanto costa e se conviene

(Di mercoledì 9 novembre 2022)perun CAF?un CAF?un CAF?si guadagna aprendo un CAF?un CAF? Quali sono i requisiti perun CAF? Acronimo di Centro per l’Assistenza Fiscale, i CAF stanno proliferando delle nostre città, diventatisono un punto di riferimento per quanti L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

InfoFranchising

Come da consuetudine, dopo i saluti del presidente Cia Chieti - Pescara Domenico Bomba, adi ... direttore Cia regionale, e Maurizio Scaccia, direttore nazionale. La giornata è proseguita ...Come da consuetudine, dopo i saluti del Presidente Cia Chieti - Pescara Domenico Bomba , ad... direttore Cia regionale, e Maurizio Scaccia , direttore nazionaleHanno stampato anche i badge, con tanto di foto e di firma in calce. Hanno preparato tutto, probabilmente in cambio di soldi, costruendo a tavolino delle figure professionali ineccepibili: impiegati..La confederazione datoriale Cifa Italia saluta il nuovo governo guidato da Giorgia Meloni e auspica che possa costituire la risposta adeguata che il Paese attendeva. Alla presidente del Consiglio Melo ...