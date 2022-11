Accoltellamento Assago | domani i funerali di Luis Fernando Ruggieri

L'ex difensore azzurro si è reso protagonista della vicenda dell'didove è stato ferito anche il difensore Pablo Marì del Monza . Tarantino è stato colui che ha fermato l'...Anche Pablo Marì è presente allo U - Power Stadium per la partita tra Monza e Hellas Verona. Il giocatore spagnolo, accoltellato il 27 ottobre fa in un centro commerciale di, nel Milanese dove un uomo ha ferito in tutto sei persone uccidendone una, è giunto allo stadio di Monza accompagnato dalla famiglia e con un vistoso tutore al braccio, dopo l'operazione a cui ...Accoltellamento la scorsa notte ... precisamente in viale zona Marche, a Milano. Entrambi i feriti sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso della città e, fortunatamente, non sarebbero in ...Milano, 9 nov. (Adnkronos) – Due uomini sono rimasti gravemente feriti a seguito di un accoltellamento avvenuto attorno alle 3 a Milano, in piazza Carbonari. Un 21enne è stato trasportato con una ...