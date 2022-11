Ultime Notizie – Elezioni midterm Usa 2022 | Biden | “Voto chiave per futuro”

(Di martedì 8 novembre 2022) “E’ una dellepiù importanti”. Il presidente degli Stati Uniti, Joe, si esprime così in Maryland nell’ultimo comizio prima dellediin programma oggi negli Usa. Il, che rinnoverà la Camera dei Rappresentanti e un terzo del Senato, secondoè destinato a definire in maniera determinante il: “Le nostre vite saranno plasmate da ciò che accade dall’anno prossimo fino ai prossimi 3 anni”, le parole del numero 1 della Casa Bianca nell’evento alla Bowie State University.ha speso parole per il candidato democratico Wes Moore: “Un veterano, sarà un grande governatore del Maryland”. “Qui nel Maryland -ha aggiunto rivolgendosi alla folla- avete grandi persone per cui votare. ...

La guerra in Ucraina è giunta al 258esimo giorno. Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha confermato che i canali di comunicazione tra Washington e Mosca rimangono ...Ucraina, arrivano nuove difese aeree dalla Nato, ma iniziano anche i sussurri di pace Le... Ma nessuno dei due ha commentato le indiscrezioni uscite nelleore sui media americani. Quelle ...Calcio ora per ora Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Empoli in ...“Quel martedi’”: il traduttore del libro Nino Muzzi racconta l’attualita’ della guerra martedi’ 8 novembre a Bb Grosseto: Si parla di guerra alla libreria QB di piazza della Palma a Grosseto. Oggi, ma ...