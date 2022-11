OA Sport

Ma ora Lollobrigida in una recente intervista concessa alla Gazzetta dello Sport , aveva dichiarato: ' Quella olimpica è stata una stagione particolarmente impegnativa. Una volta terminata, per lo ...PROGRAMMA COPPA DEL MONDO STAVANGER Venerdì 11 novembre 16.00 500 femminili 16.30 500 maschili 17.00 3000 femminili 18.00 5000 maschili Sabato 12 novembre 14.30 500 femminili 15.00 1500 maschili 16.00 ... Speed skating, la stagione d'attesa di Francesca Lollobrigida China's short track speed skating great Yang Yang is poised to run for another three-year term as World Anti-Doping Agency (WADA) vice president. BEIJING, Nov. 7 (Xinhua) — World Anti-Doping Agency ...Short-track star Xandra Velzeboer has also won the second 500 meters at the World Cup in Salt Lake City with a great display of power. On the double distance Suzanne Schulting proved why she was the ...