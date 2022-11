Spalletti | “Dobbiamo trarre i vantaggi della sosta” | poi il commento sullo Scudetto

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 8 novembre 2022) Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Napoli-Empoli, gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A TIM 2022-2023. Di seguito quanto evidenziato: “Abbiamo fatto tantissimi cross e siamo arrivati ad imbucare tante volte. Quello che è il valore di scendere in area dipende se loro ci arrivano col centrocampista. Se loro ci arrivano, tatticamente non hai presoo. Significa che devi giocartela con altre qualità. Noi abbiamo giocato troppo lentamente e ci hanno bloccato con il centrocampista del rombo a metà campo e quindi è subentrata la qualità individuale che ci ha fatto avere la meglio”. “I giocatori che hanno giocato due giorni fa, non puoi preparare la partita se non cambi 4-5 giocatori che ti possono tenere 90 minuti. Quest’alternanza è fondamentale e quelli che sono entrati hanno dato ...