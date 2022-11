Ricerca di veterinari | infermieri ed assistenti sociali in Olanda | colloqui per assunzioni a Teramo

(Di martedì 8 novembre 2022)- Il mercato del lavoro olandese cerca medici. Per giovedì 10 e venerdì 11 novembre Eures Abruzzo in collaborazione con Eurese l'Università diha organizzato una due giorni dedicata aiper quei giovani intenzionati a fare un'esperienza di lavoro nella terra dei tulipani. Nel corso delle due giornate sarà presente l'azienda Vetwork, una delle più importanti agenzie olandesi di selezione del personale specializzata nel settoreo, e verranno illustrati i profili professionali per opportunità di lavoro e tirocino in, con percorsi personalizzati di assistenza e supporto per l'inserimento lavorativo e linguistico. leggi tutto

