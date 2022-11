Qatar 2022 | ambasciatore Mondiali | “Omosessualità è danno mentale”

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – ”L’è un”. Lo ha detto l’delper i, l’ex calciatore professionista Khalid Salman, nel corso di un’intervista alla tedesca Zdf per il documentario ‘Geheimsache’ che andrà in onda questa sera. ”Bisogna accettare le nostre regole qui”, ha dichiarato Salman definendo l’”haram”, proibita secondo l’Islam, prima che l’intervsta venisse interrotta dal Comitato Organizzatore della Coppa del Mondo. ”Molte cose arriveranno nel Paese durante i. Per esempio, parliamo di gay”, ha detto Salman. ”La cosa più importante è che tutti quelli che accettano di venire qui accettino anche le nostre regole”, ha aggiunto, sottolineando i ”problemi con i bambini ...

La data fissata è quella del 20 novembre. Senza l'Italia. I Mondiali di calcio invanno in onda su Rai1, con 39 partite in programma di cui 17 al pomeriggio. Viene così ...Coppa del Mondocui ...L'intervista è stata realizzata dalla tv tedesca Zdf e andrà in onda in uno speciale denominato "Ilsegreto". "Durante i mondiali di calcio arriveranno molte persone nel nostro Paese. Parliamo ...La versione integrale delle dichiarazioni di Khalid Salman sarà resa nota soltanto questa sera, quando verrà trasmesso in Germania in documentario dedicato a Qatar 2022. Nel teaser dell'intervista, ...Pochi giorni all’inizio dei Mondiali 2022 in Qatar e una nuovo scandalo accompagna ancora la marcia d’avvicinamento alla rassegna iridata ...