Podolyak | ' Nessuno può costringerci a negoziare coi russi'

Adnkronos

Rispetto al ruolo degli Stati Uniti 'non c'è coercizione' da parte loro, 'stanno comunicando con l'Ucraina come hanno sempre fatto, è tutto molto trasparente', ha detto. 'sta ...... ''stanno comunicando con l'Ucraina come hanno sempre fatto, è tutto molto trasparente'', ha detto. ''sta costringendo l'Ucraina a un processo negoziale non redditizio, o meglio, ad ... Ucraina, Podolyak: "Nessuno può costringerci a negoziare con Russia"