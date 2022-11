Pd | ' Coraggio Pd' | ' non c' è tempo da perdere | si acceleri il percorso rifondativo'

(Di martedì 8 novembre 2022) Roma, 8 nov (Adnkronos) - "Il governo Meloni sta mostrando la sua impostazione autoritaria contro le persone, i diritti, la libertà di aggregarsi. Non c'èda: il Partito Democratico deve accelerare il suo, perché l'Italia ha bisogno, subito, di una alternativa forte, rinnovata e credibile alla destra”. E' quanto si legge in un post su Facebook della pagina di 'PD', la piattaforma politica per il congresso nazionale del Partito democratico lanciata a Roma nelle settimane scorse nel corso di una partecipata assemblea (erano presenti oltre 500 partecipanti, soprattutto giovani, provenienti da tutta Italia). “Per questo prendiamo sul serio la chiamata a partecipare: valuteremo la 'Bussola' e il metodo che verrà proposto per costruire le basi del nuovo Partito ...

Agronotizie

c'è da stupirsi che in queste condizioni sono sempre meno le donne che hanno ildi fare un figlio. E così l'età media dei campani è sempre più alta. Se nel 2010 gli under 14 superavano ...... acuto nel notare che molti militanti PD "hanno preso l'adesione al socialismo europeocome una ... giovane capodelegazione del PD al Parlamento Europeo, denominata "". Benifei, davanti a ... Il coraggio di essere onesti - Fertilizzanti - AgroNotizie Roma, 8 nov (Adnkronos) – “Il governo Meloni sta mostrando la sua impostazione autoritaria contro le persone, i diritti, la libertà di aggregarsi. Non c’è tempo da perdere: il Partito Democratico deve ..."Non serve una spending review ma serve coraggio per un taglio 'choc' del cuneo fiscale di almeno 5 punti". Lo dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che dal palco dell'assemblea di ...