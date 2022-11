Pasolini e Lomax protagonisti a Napulitanata con una mostra fotografica

(Di martedì 8 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Unae un convegno sul rapporto tra Pier Paoloe la musica tradizionale campana: questo e tanto altro è il progetto “: la tradizione musicale campana in“, a cura dell’Associazione, in collaborazione con il Centro Studi Alan. La, fruibile a partire dal 10 novembre presso la sala, presenterà ai visitatori una selezione di fotografie realizzate da Alantra il dicembre 1954 e il gennaio 1955, durante la sua campagna di ricerca in Campania. Alle illustrazioni sarà abbinata la tecnologia qr-code, che consentirà ai fruitori di ascoltare dal proprio smartphone i brani musicali del repertorio tradizionale ...

