Napoli-Empoli | probabili scelte di Spalletti

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 8 novembre 2022) Ultima settimana di Serie A prima della sosta per i Mondiali e ilcapolista sfida l'per continuare la fuga. Sabato invece l'Udinese sempre al Maradona. Gli Azzurri hanno vinto anche contro l'Atalanta e adesso non devono rilassarsi con le "piccole" come fatto in passato . . L'grazie al successo contro il Sassuolo è salito a 14 pounti a più otto sulla zona retrocessione . Nelancora non disponibile Kvaratskhelia a causa della lombalgia, probabile un suo utilizzo contro l'Udinese.giocherà così la carta Raspadori per chiudere il tridente formato da Lozano e Osimhen. In difesa solito ballottaggio tra Mario Rui e Olivera a sinistra.formazioni(4-3-3) Meret; Di ...