Elezioni Usa Midterm 2022 | Trump | “Passeremo notte fantastica”

Leggi su italiasera

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – “Penso cheunaed è emozionante”. Lo ha dichiarato l’ex presidente americano, Donald, parlando con i giornalisti fuori dal seggio di Palm Beach, dove ha votato insieme a sua moglie Melania., precisa la Cnn, ha confermato di aver votato per il governatore della Florida, Ron DeSantis. L’ex presidente aspetterà i risultati nella sua residenza a Mar-a-Lago. Donaldaveva invitato i suoi sostenitori a votare Ron De Santis per riconfermarlo come governatore della Florida. L’endorsement, a un comizio ieri sera a Miami, riferisce la Bbc, è arrivato dopo chesi era preso gioco domenica di DeSantis, chiamandolo Ron De Sanctimonious, ovvero l’ipocrita. DeSantis è considerato un possibile candidato repubblicano ...