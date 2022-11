(Di martedì 8 novembre 2022) L’di Sottil sarà ospite al Picco di Lanella 14esima giornata della Serie A 2022/2023. Momento difficile per i, a secco di successi da cinque giornate e ottavi in classifica con 23 punti. Ma chi sono i bianconeri aindella prossima sfida contro il? Un solo giocatore dell’è diffidato: si tratta di Udogie, che deve stare quindi attento ai cartellini gialli. SportFace.

SPORTFACE.IT

. Lopez.. Infortunati. Bastoni (lesione al retto femorale). Kovalenko (lesione al bicipite femorale). Squalificati. Nikolaou (1).. Gyasi. Nzola. TORINO . Infortunati. Aina (...Saranno inveceMerih Demiral dell`Atalanta, Sandro Tonali del Milan, Razvan Marin dell'Empoli, Mbala Nzola dello, Leonardo Sernicola della Cremonese, Manuel Lazzari della Lazio. Diffidati Spezia-Udinese: i friulani a rischio squalifica in vista del Napoli L’Udinese di Sottil sarà ospite al Picco di La Spezia nella 14esima giornata della Serie A 2022/2023. Ma chi sono i bianconeri a rischio squalifica in vista della prossima sfida contro il NapoliNel prossimo turno di campionato saranno squalificati i rossoneri Olivier Giroud, espulso per doppia ammonizione nel corso della gara contro lo Spezia, e Theo Hernandez, che era diffidato ed ...