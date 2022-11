Diffidati Cremonese-Milan | i rossoneri a rischio squalifica in vista della Fiorentina

Leggi su sportface

(Di martedì 8 novembre 2022) Il, archiviato il successo colto in extremis al Giuseppe Meazza con lo Spezia, si prepara a tornare in campo nel turno infrasettimanale contro la, nel match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Per iguidati da Stefano Pioli sarà il penultimo impegno dell’anno primalunga sosta che consentirà lo svolgimento dei Mondiali di Qatar 2022. Indell’ultima partita del 2022 a San Siro contro la, la formazione lombarda ritroverà Olivier Giroud e Theo Hernandez che torneranno dalla, ma dovrà fare attenzione ad altre ammonizioni. Nella lista dei, infatti, figura una pedina davvero importante nello scacchiere di Pioli, come ...