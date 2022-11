Condannato a 15 mesi di carcere per aver diffuso fake news sui migranti | la prima sentenza in Spagna

Leggi su open.online

(Di martedì 8 novembre 2022) Quindicidie una multa da 1.620 euro. È la condanna del Tribunale provinciale di Barcellona nei confronti di un uomo perpubblicato e poi, attrso contenuti video, unariguardante – come scrive El Mundo – una «categoria vulnerabile» di persone, ovverominorenni. Si tratta delladi questo genere inquella che ha riguardato un uomo che ha fatto circolare sui social network un filmato di 45 secondi in cui si vede un’aggressione fisica di un uomo nei confronti di una donna, attribuendone la responsabilità della violenza a un migrante minorenne residente in Catalogna. Un’accusa poi risultata falsa poiché la vicenda – come scrive El Pais ...