Addio all’ex ad di Fincantieri Giuseppe Bono

(Di martedì 8 novembre 2022) A quanto si apprende è morto l’ex ad di. Bono, alla guida per oltre venti di Fincantieri, aveva 78 anni. “E’ mancato Giuseppe Bono, Peppino. Un amico fraterno, grande uomo, straordinario capitano d’industria”. Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Ha dedicato tutta la sua vita a costruire ricchezza per l’Italia. Lo conobbi appena arrivato a Fincantieri, che era in grave difficolta’. Ora ha i migliori prodotti al mondo”, conclude. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Si è spento all'età di 78 anni Giuseppe Bono, ex ad di Fincantieri. Laureato nel 1970 in Economia e Commercio presso l'Università di Messina con una tesi su "Budget e Piani Pluriennali in una grande Azienda"