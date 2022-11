Video Juve - Inter 2 - 0 | Allegri scherza | ' Ho una certa età | non ce la faccio'

(Di lunedì 7 novembre 2022) Dopo la vittoria della suaper 2 - 0 sull', il tecnico bianconero Massimilianosi mostra provato in zona mista e. Guarda il ...

Dopo la vittoria della suaper 2 - 0 sull'Inter, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri si mostra provato in zona mista e scherza. Guarda il ...Nel mare di internet sta infatti circolando un- o il relativo fermo immagine - in cui si nota l'attaccante bosniaco che "mostra gli attributi" agli ultrà di casa. Sarebbe l'ultimo gesto di un ...Dopo tredici giornate di Serie A la Juve è la miglior difesa del campionato: i bianconeri hanno subito solamente 7 gol ...Grande tensione nella partita di Serie A tra Juventus e Inter all'Allianz Stadium di Torino. La partita, finita con la vittoria dei bianconeri, è stata caratterizzata da tante emozioni, in campo e sug ...