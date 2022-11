UFFICIALE – Napoli-Empoli affidata a Pairetto

(Di lunedì 7 novembre 2022) La sfida traed, in programma martedì 8 novembre alle ore 18:30, sarà arbitrata da Luca. In occasione della quattordicesima giornata di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

L'ultimo turno di campionato ha peraltro emesso verdetti molto differenti per ognuna di queste squadre con gli umori opposti che vengono rappresentati dalcapolista e vittorioso anche sul ......(POR) Liverpool (ENG) - Real Madrid (ESP) Milan (ITA) - Tottenham (ENG) Frankfurt (GER) -(... Il calendario definitivo verrà pubblicato in questa pagina dopo la conferma. Tutte le gare ...Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 14ª giornata del Campionato ...Il tecnico azzurro sorride per il sorteggio degli ottavi di Champions: "Ma l'Eintracht è una squadra in forte ascesa" ...