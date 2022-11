Rave party | tra pericolo e libertà garantite L’analisi del prof Corbino

Leggi su formiche

(Di lunedì 7 novembre 2022) Come era facile pronosticare, l’art. 5 del decreto legge 162/2022, che ha introdotto l’art. 434 bis nel nostro Codice penale, ha suscitato generale allarme. Nelle opposizioni, ma non solo. Come è stata formulata, la norma difficilmente potrebbe resistere invero ad un eventuale vaglio di costituzionalità. Ma non è questo il punto sul quale desidero esprimere qualche modesta considerazione. Voglio fare credito di buone intenzioni (con qualche dubbio) agli autori dell’iniziativa, che sono anche coloro ai quali è stato appena affidato il governo della nostra comunità. Dichiarano, del resto, di volere correre ai ripari, modificando le disposizioni in oggetto in sede di conversione. Vorrei dunque solo invitarli, sommessamente, a riflettere per il futuro sui rischi di una legislazione improvvisata e disattenta. Che le nostre democrazie contemporanee (e quella italiana con le altre) ...