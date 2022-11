Quest' anno a Natale proviamo ad andare oltre la cara vecchia sciarpa!

Leggi su iodonna

(Di lunedì 7 novembre 2022) Non solo maglia e uncinetto per, anche cucito, punto croce, scrapbooking, macramé i grandi protagonisti di Abilmente Milano 2022. La fiera/evento itinerante che offre tante proposte a tutto tondo e uno sguardo accurato sugli ultimissimi trend. idee e le novità da Abilmente guarda le foto Abilmente, un paradiso di maglia e uncinetto Dal 3 al 6 novembre il Superstudio Maxi in zona navigli ha ospitato Abilmente Milano 2022, la manifestazione un po’ fiera e un po’ evento culturale (nata a Vicenza nel 2005 e presente anche a Roma e Torino) dedicata al mondo diy e agli appassionati di ...