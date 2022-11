“Mina Settembre 3” si farà? Tutto sulla trama e sul cast

(Di lunedì 7 novembre 2022) Non è domenica senza. Lo sanno bene i tanti telespettatori che, puntata dopo puntata, si sono appassionati alle storie della splendida protagonista interpretata da Serena Rossi. E, dopo l’ottima chiusura della seconda stagione, la domanda è solo una: la terza serie si? La risposta c’è già e arriva direttamente dallo sceneggiatore, Fabrizio Cestaro, che ha sciolto le riserve sulle nuove puntate della fiction di Rai1.3 siI dubbi erano davvero pochi.3 si. A confermarlo è stato lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro a Fanpage.it, a cui ha raccontato di essere al lavoro sulle nuove puntate e di aver pensato a un assetto completamente nuovo per ribilanciare la storia, con un soggetto ...

Serata da incorniciare, per Rai1, quella di ieri, 6 novembre, con l'ultima puntata di2 che è stata seguita da una media di oltre 5milioni di telespettatori, sia nel primo che nel secondo episodio, registrando uno share più alto del triplo di quello ottenuto invece da ...In prima serata ha vinto ancora una volta: la fiction con Serena Rossi è stata seguita da oltre 5milioni di telespettatori. Ottimo risultato anche per Che tempo che fa: Fabio Fazio ...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda domenica 6 novembre 2022 ...Giuseppe Zeno, ospite di Francesca Fialdini nel programma ‘Da noi…a ruota libera’, presenta un film tv dal titolo ‘Tutto per mio figlio’, che racconta la ...