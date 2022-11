Gigi D’Alessio | il piccolo Francesco cresce a vista d’occhio | “Tutto suo padre”

Leggi su dilei

(Di lunedì 7 novembre 2022)è diventato papà per la quinta volta lo scorso gennaio e da quel momento sembra perfino ringiovanito.merito dell’amore di Denise Esposito, compagna (più giovane di lui) che per qualche tempo ha deciso di tenere tutta per sé e con la quale sta vivendo una seconda vita. Sempre piuttosto riservata e lontana dai riflettori, proprio la donna ha deciso di condividere alcuni rari scatti del figlio avuto dal cantante partenopeo. Ed è impressionante la somiglianza tra ile il suo papà. Denise Esposito e le foto delSebbenesia uno dei personaggi più amati della musica italiana, con uno stuolo gigantesco di fan al seguito, non ha mai voluto ...