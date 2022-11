Billie Eilish e Jesse Rutherford debuttano in passerella... sotto il piumone

Vanity Fair Italia

e Jesse Rutherford, prima uscita di coppia A NOVEMBRE L'EP "MY PURPLE CLOUDS" Darin torna con il nuovo singolo 'Satisfaction' SUL RED CARPET Maneskin ospiti al LACMA Art+Film Gala 2022 A ...LACMA Art + Film Gala 2022, una serata griffata Guccie Jesse Rutherford Molto originale la scelta died il fidanzato Jesse Rutherford . La coppia, uscita allo scoperto da ... LACMA Art+Film Gala 2022, Billie Eilish con la coperta e tutti i look della serata Paillettes e trasparenze, long dress e pigiami: sul red carpet del Lacma è un trionfo di look provocanti. Con i Maneskin a conquistare tutti ...Dopo un mese la storia procede a gonfie vele e la coppia non è riuscita a uscire dalle coperte nemmeno per la prima uscita ufficiale, preferendo portarsele direttamente sul red carpet. Billie Eilish e ...