Simon Le Bon | le parole commuovono il mondo intero

Nell'accettare l'onore, il frontmanLeha letto una lettera del chitarrista, in cui affermava che poco più di quattro anni fa gli era stato diagnosticato un cancro alla prostata metastatico ...Ma Andy Taylor non c'era: al suo postoLe, il frontman dei Duran Duran ha letto una lettera scritta dal chitarrista per i fan. Taylor ha così rivelato che da quattro anni convive con un ...La rivelazione di Andy Taylor, fondatore dei Duran Duran, durante la cerimonia dell'inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame a Los Angeles ...La rivelazione di Andy Taylor, fondatore dei Duran Duran, durante la cerimonia dell'inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame a Los Angeles ...