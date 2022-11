Serie A | Bologna - Torino 2 - 1

- C'è tanto, tantissimo di Thiago Motta nella vittoria con rimonta delsul Torino, ko 2 - 1 dopo essere andato in vantaggio nel primo tempo con Lukic su rigore. Il tecnico rossoblù stravolge con i cambi la formazione nella ripresa e rivitalizza i suoi: Vignato ...: tutte le notizieA: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 6 novembre - 14:30Per il match valido per la 13esima giornata di Serie A il Bologna di Thiago Motta scende in campo con una maglia speciale, con la scritta “Forza ...SERIE A - Il tecnico felsineo azzecca tutto e sale a 16 in classifica, a -1 dai granata che mancano una grande occasione per il salto di qualità.