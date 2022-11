Rapina un connazionale a Napoli e finisce in manette

(Di domenica 6 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– I carabinieri del nucleo operativo distella hanno arrestato perun diciottenne senza fissa dimora di origini marocchine. I militari hanno notato i due marocchini che dopo un inseguimento ingaggiavano una colluttazione. Dopo averli fermati i carabinieri hanno scoperto che poco prima l’uomo aveva puntato un coltello a scatto contro un suoe gli aveva sottratto lo zaino. Poi era fuggito, inseguito dalla vittima. Sottoposto a perquisizione l’arrestato veniva trovato in possesso dello zaino sottratto e di un coltello a serramanico. Sequestrata una lama di circa 6 centimetri. Il diciottenne è finito ine poi ristretto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Cronache della Campania

Aveva puntato coltello a scatto contro un suoe gli aveva sottratto lo zaino. Poi era fuggito, inseguito dalla vittima. Sottoposto a perquisizione, il rapinatore è stato trovato in possesso della lama di circa sei centimetri. Ha 18 ...... sono ritenuti responsabili del reato diaggravata in concorso : i fatti risalgono a domenica scorsa, quando gli stessi avrebbero aggredito con calci e pugni unall'interno del ... Napoli, rapina un connazionale: arrestato 18enne marocchino Napoli. Rapina connazionale ma finisce in manette. Carabinieri arrestano 18enne marocchino I carabinieri del nucleo operativo di Napoli stella hanno arrestato per rapina Aziz Hajji, diciottenne senza ...Aveva puntato coltello a scatto contro un suo connazionale e gli aveva sottratto lo zaino. Poi era fuggito, inseguito dalla vittima. Sottoposto a perquisizione, il rapinatore è stato trovato in ...