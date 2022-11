Paulo Sousa | «Allegri va difeso»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 novembre 2022), ex allenatore della Fiorentina e doppio ex di Juve e Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista del derby d’Italia, ex allenatore della Fiorentina e doppio ex di Juve e Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista del derby d’Italia. Le sue dichiarazioni: JUVE – «E’ squadra da Scudetto e da Champions. Vive una normale transizione aggravata dal Covid, è in difficoltà. Ma da qui a mettere in croce…».– «Vincere quello che ha vinto lui non è da tutti, quando si giudica non si può dimenticare il passato. Ha un’abilità straordinaria nel cambiare sistema e ruoli in 90?: devi sapere leggere tutte le situazioni. E poi lotta! Sempre». JUVE-INTER – «Ogni squadra ha alcune fragilità. Quelle di Inter e Juve sono sulle fasce. Importante ...