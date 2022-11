Papa | si congeda dal Bahrein | rientro a Roma

(Di domenica 6 novembre 2022) Città del Vaticano, 6 nov.(Adnkronos) - ? Ilsidal. Ad Awali, all'aeroporto di Sakhir Air Base la cerimonia di congedo. Bergoglio, sceso dalla Cinquecento, è entrato nella sala dell'aeroporto con le proprie gambe appoggiandosi al bastone. Quindi un breve colloquio con il Re Al Khalifa. Presente anche l'Imam di Al Azhar. IlFiumicino è previsto intorno alle 16.30. Sul volo, la consueta conferenza stampa del. e alle 13 la partenza in aereo per-Fiumicino, con arrivo previsto alle 17.

Ultimo giorno di viaggio delin Bahrein. Il Pontefice , stamani, dopo aver celebrato messa in privato, sidalla Residenza papale e si trasferisce in auto alla Chiesa del Sacro Cuore a Manama dove, alle 9.30 (7.30 ora ...Lascia ancora una rassicurazione: Davoglio dirvi: la Chiesa è con voi e ha tanto bisogno di ... come di consueto, un saluto nella lingua locale, il Pontefice sianche qui invocando ...Città del Vaticano, 6 nov. (Adnkronos) – Il Papa si congeda dal Bahrein. Ad Awali, all’aeroporto di Sakhir Air Base la cerimonia di congedo. Bergoglio, sceso dalla Cinquecento, è entrato nella sala ...E' l'ultimo giorno del Papa nel Bahrein. Francesco incontra i vescovi, i sacerdoti, i consacrati, i seminaristi e gli operatori pastorali presso la Chiesa del Sacro Cuore a Manama. Questa chiesa ha un ...