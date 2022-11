Origgio | muore a 25 anni in un incidente sulla superstrada per Malpensa

Leggi su ilnotiziario

(Di domenica 6 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Francesco Meazza, 25, di, è morto all’alba di questa mattina 6 novembre in un tragicoStatale 336 della. Era andato in discoteca con gli amici con la sua auto, ma per ragioni ancora sconosciute si era allontanato a piedi dopo le 5. Il giovane stava camminandoche da ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.