Migranti | nave Humanity arrivata a Catania | prima i controlli e poi gli sbarchi

... deputato della Camera di Verdi e Sinistra italiana, che è a Catania: 'Salirò sullaHumanity1 ... Intanto due navi, non di ong, con a bordo, complessivamente, 147e due cadaveri, sono ...Intanto, laHumanity 1, anch'essa cona bordo, in prevalenza minori, si trova a circa 12 miglia dalla costa di Catania. L'imbarcazione, in nottata, si è avvicinata fino a sei miglia ma ...Quattro le navi delle Ong, di cui tre a largo del mare di Catania, davanti alla costa orientale della Sicilia in attesa di un porto sicuro per fare sbarcare i migranti soccorsi… Leggi ...Al porto di Catania è tutto pronto per accogliere la nave Humanity 1. È presente sia il personale della Protezione Civile locale che i ...