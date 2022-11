(Di domenica 6 novembre 2022) Roma, 6 nov (Adnkronos) - "Osserviamo con grande preoccupazione i primi passi del Ministroche sembra tutt'altro che un tecnico di alto profilo, ma ladel Ministro. Assistiamo a una svolta securitaria contro cui daremo battaglia con un'opposizione durissima al decreto anti-rave, che mette a rischio il libero dissenso, e contro il trattamento disumano e indegno che il governo ha riservato ai disperati prigionieri sulla nave Humanity". Lo dice Simona, presidente dei senatori del Pd. "Non si affronta così la crisi migratoria, ledendo la dignità delle persone e le norme del diritto internazionale. Martedì nella conferenza dei capigruppo chiederemo che il Governo venga a riferire sulla Humanity e sulle ragioni per cui non è stata accordata ai ...

La Svolta

... invece, si pensa alle regionali con il capogruppo al senato del Pd, Simona, che ha detto ... la Germania al governo Meloni: "Salvare vite" Il podcast " Cash, rave e. Grazie signora ......entro lunedì vuole chiudere la partita Salvini - Sconfinamento politico su pensioni eIl ... 115 sì e 79 no 20:18 Iniziata in Aula Senato chiama per voto di fiducia 20:08(Pd) a Meloni:... Ultimo'ora: Migranti: Malpezzi (Pd), 'Piantedosi brutta copia di Salvini, al più presto in Parlamento' Roma, 6 nov (Adnkronos) - "Osserviamo con grande preoccupazione i primi passi del Ministro Piantedosi che sembra tutt altro che un tecnico di alto profilo, ma la brutta copia del Ministro ...