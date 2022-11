Il Bologna continua a vincere | 2-1 al Torino in rimonta con Orsolini e Posch Motta risale la classifica

(Di domenica 6 novembre 2022) Di, ilbatte ilper 2-1 in un match con due squadre in ottima forma. Ne esce meglio quella diche va sotto con...

Corriere dello Sport

FOTOGALLERYgallery %s Foto rimanenti Lifestyle Viaggiare low cost, i 20 ostelli di design ... da Milano a Catania, passando per Torino, Genova, Venezia,, Firenze, Roma e Matera a cura ...... può succedere di prendere gol, non dobbiamo smettere di giocare e infatti la squadraa ... LE GARE DI OGGI - Alle 12:30 dala sfida salvezza che vedrà protagonista la squadra di Thiago ... Bologna-Torino 2-1: Thiago Motta ribalta Juric con i cambi Tutte intuizioni vincenti che ribaltano il Toro di Juric, spento dall'iniziativa continua dei padroni di casa. Per il Bologna è la terza vittoria consecutiva e ora la classifica sorride: -1 proprio ...L'ex giocatore della Fortitudo Kigili Bologna è stato intervistato da Damiano Montanari per Il Corriere dello Sport - Stadio in merito alla ...