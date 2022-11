Decreto anti-rave | la partita è fra pubblica sicurezza e repressione penale

Leggi su formiche

(Di domenica 6 novembre 2022) Le vicende che hanno dato origine ale le polemiche accese che hanno fatto seguito allazione della norma in Gazzetta Ufficiale richiedono di essere inquadrate nel tema più generale del rapporto fra poteri-doveri die quelli di. Come è noto, i primi spettano al ministro dell’interno, i secondi sono esercitati dalla magistratura nell’ambito delle norme approvate dal Parlamento che, in materia, è destinatario di una riserva di legge assoluta (il che, ma è un altro discorso, implicherebbe anche di riconsiderare la legittimità dell’iperattivismo comunitario in materia). Fatta questa premessa, è necessario iniziare l’analisi della vicenda legata al ...