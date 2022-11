Ultime Notizie – Atalanta-Napoli 1-2 | rimonta azzurra e fuga in classifica

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 5 novembre 2022) Ilvince 2-1 sul campo dell’nel big match della 13esima giornata della Serie A 2022-2023 e prende il largo in vetta alla. La formazione di Spalletti va in svantaggio per il rigore che Lookman trasforma in avvio ma ribalta il risultato con Osimhen e Elmas: la nona vittoria consecutiva vittoria permette ai partenopei di salire a 35 punti, con 8 lunghezze di vantaggio sulla squadra di Gasperini che rimane ferma a quota 27. LA PARTITA – I padroni di casa partono col piede sull’acceleratore, con Lookman particolarmente vivace. Al 16?, rigore per i nerazzurri. Corner, il pallone finisce sul braccio destro di Osimhen: il Var sollecita la revisione dell’episodio, l’arbitro Mariani assegna il penalty. Dal dischetto, Lookman è perfetto: 1-0 al 19?. Ilincassa il colpo, riparte e ...