Tenta di entrare in casa propria dal balcone | precipita e muore

(Di sabato 5 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBoscoreale (Na) – E’ caduto dalal secondo piano di un condominio, è finito su una tettoia ed è morto sul colpo. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Boscoreale, in provincia di Napoli. La persona deceduta è un uomo di 62 anni del posto. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei carabinieri l’uomo avrebbeto di accedere nella sua abitazione. La moglie e le figlie però in quel momento non erano in. Ha perso l’equilibrio ed èto sulla tettoia del portone di ingresso condominiale. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma per la successiva autopsia. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Boscoreale e della compagnia di Torre Annunziata per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi. L'articolo proviene da ...

